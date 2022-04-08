صداقة «آدم وزين» في سوتس بالعربي تعيد للأذهان علاقة مرزوق وبركات

يُعد الثنائي الشهير «مرزوق وبركات»، اللذان جسد شخصيتهما كلا من الفنان عادل إمام، وسعيد صالح، من أشهر الصداقات التي ظهرت في تاريخ السينما المصرية، وتركت بصمة في قلوب الكثير من الجمهور، وذلك من خلال أحداث فيلم «سلام يا صاحبي»، وعُرض عام 1987، ليتذكرهما الجمهور من جديد، بسبب أحداث مسلسل سوتس بالعربي.

والتشابه هنا في علاقة الصداقة بين بطلي الفيلم «مرزوق وبركات»، وكذلك بطلي المسلسل «آدم وزين»، لدرجة أن صناع العمل أنفسهم حرصوا على إبراز هذا التشابه في أحد مشاهد مسلسل سوتس بالعربي، التي استخدموها في لقطات البرومو، قبل بداية عرض هذا العمل الدرامي.

قصة مسلسل سوتس بالعربي

ويجسد آسر ياسين، شخصية «زين»، المحامي الشهير، الذي يملك شركة محاماه كبيرة، وينجح في الحصول على العديد من القضايا، بينما «آدم»، وهو الدور الذي يقدمه أحمد داوود، فهو شخص يضطر للاتجار في المخدرات، ثم تلحق به الشرطة، الأمر الذي يجبره إلى الإختباء، فيختبئ داخل مكتب المحاماه الذي يعمل به «زين»، ثم يلتقيان، ويكون هذا أول لقاء بينهما.

علاقة زين وآدم

يكتشف «زين»، أن «آدم»، خلال أحداث مسلسل سوتس بالعربي كان طالبًا في كلية الحقوق، وجرى فصله منها، بسبب تقديمه ملخصات للطلاب بمقابل مادي، ومن ثم يمد له يد المساعدة، وقرر أن يضمه لمكتب المحاماه الخاص به، دون أن يعرف أحد بأنه لم يكمل كليته، ومن ثم يعتمد عليه «زين»، في جمع المعلومات الخاصة بالقضايا، وتنشأ علاقة صداقة بينهما، وتتوالى أحداث المسلسل بعد ذلك.

قصة فيلم سلام يا صاحبي

وعلى الجانب الآخر، في فيلم «سلام يا صحابي»، نشأت علاقة قوية بين «مرزوق»، و«بركات»، اللذان تعرفا على بعضهما البعض عن طريق الصدفة، وتحولا إلى أعز أصدقاء، وتحدث بينهما العديد من المواقف، ولكنهما يقررا البقاء معًا، حتى يُقتل بركات، على يد أحد تجار المخدرات، ليقرر «مرزوق»، الانتقام لمقتل لصديقه.