الحلقة 7 من مسلسل سوتس بالعربي.. صبا مبارك تجدد علاقتها بطليقها

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 6 للثنائي آسر ياسين وأحمد داوود وذلك بسبب التطور السريع للأحداث، وستشهد الحلقة 7 كثيرًا من المفاجآت، فبعد فشل آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داوود في أول مرافعة يقدمها في المحكمة مما تسببت في خسارته للقضية، يتوقع الجمهور أنه سيصل إلى طرف خيط ينجح من خلاله في أداء مرافعة مبهرة المرة المقبلة وذلك ضمن أحداث الحلقة 7 من مسلسل سوتس بالعربي.

تطورات في الحلقة 7 من مسلسل سوتس بالعربي

أما على الجانب الآخر فكانت فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك قد انهارت بسبب مقابلتها مجددا مع طليقها الذي تتولى الدفاع عنه في إحدى القضايا بسبب مقابلته بعد سنين ومعرفة أسرار للمرة الأولى وأيضا معرفة خبر إصابته بالسرطان وذلك ضمن أحداث الحلقة 6.

علاقة صبا مبارك بطليقها

يتوقع الجمهور بأن معرفة فريدة لخبر إصابته بالسرطان سيؤثر عليها ويجعل علاقتها تتوطد مجددا بطليقها كما أنها ستسعى بكل الطرق للفوز بالقضية الخاصة به لكي تتمكن من مساعدته بشكل أو بآخر وذلك ضمن أحداث الحلقة 7.