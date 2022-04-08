حكم صلاة الجمعة للنساء في البيت: تؤدى ظهرا

حكم صلاة الجمعة للنساء في البيت، من الأسئلة الأكثر شيوعا بين محركات البحث، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، إذ أنه من المعروف أن السيدات غير مطالبات بأداء صلاة الجمعة وإنما يصلين الظهر، على عكس الرجال، ولكن لا حرج عليهن في تأديتها بالمسجد، وقال رسول الله: «لا تمنعوا نساءَكمُ المساجدَ وبيوتُهنَّ خيرٌ لَهنَّ».

حكم صلاة الجمعة للنساء في البيت

وعن حكم صلاة الجمعة للنساء في البيت، أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتواها، أن حكم صلاة الجمعة للمرأة له أمرين، وهما بأن تكون السيدة ملزمة بالاستماع إلى خطبة الجمعة إذا نزلت لصلاتها في المسجد بالمصلى الخاص بالنساء، وتقوم بأداء صلاة الجمعة في جماعة.

وعن حكم صلاة الجمعة للنساء في البيت، فأنها لا تُحسب جمعة بهذه الحالة وأنما تكون ظهراً بـ4 ركعات طالما تم تأديتها في البيت، وتؤكد دار الإفتاء بشأن حكم صلاة الجمعة للنساء في البيت، فأنه ليس عليها الانتظار لحين انتهاء خطبة الجمعة سواء المذاعة في التلفزيون أو المسجد لأداء صلاتها، مشيرة لضرورة تحري الحلال في جميع الأفعال التي يقدم عليها المسلم، ويقول الله عز وجل فى كتابه الكريم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

دعاء يوم الجمعة

ويكثر المسلمين من الأدعية يوم الجمعة، كون به ساعة لا ترد فيها دعوة مسلمٍ إلّا استُجاب لها الله تعالى، استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه أبو هريرة -رضي اللّه عنه- فقال الرسول‏:‏‏ «فيه ساعةٌ، لا يُوافِقُها عبدٌ مسلمٌ، وهو قائمٌ يُصلِّي، يَسأَلُ اللهَ تعالى شيئًا، إلا أعطاه إياه، وأشار بيدِه يُقَلِّلُها».