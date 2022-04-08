السيسي يسأل أحد المهندسين عن موعد انتهاء ربط محوري «الشاذلي» وياسر رزق

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التي تفقد فيها الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى بضرورة فتح كوبري المعادي، قائلا: «إحنا قولنا نفتح الكوبري بتاع المعادي المرة اللي فاتت»، فرد عليه أحد المهندسين العاملين بالمشروع، قائلا: «محور حسب الله الكفراوي نفسه تمام، وبنبدأ في المنطقة المحيطة بالمحور ده».

الرئيس يتحدث لأحد المهندسين

كما وجَّه الرئيس السيسي خلال جولته التي أذاعتها فضائية extra news، حديثه لأحد المهندسين في مشروع محور ياسر رزق، قائلا: «لأول مرة بتشتغلوا في المنطقة الجبلية بالمقطم، وهتربطوا المقطم من فوق».

وسأل الرئيس السيسي أحد المهندسين عن موعد الانتهاء من الجزء الرابط ما بين محور صلاح الشاذلي ومحور ياسر رزق، فرد عليه المهندس قائلا: «بندقق الدراسة نتيجة لطبيعة المنطقة الجبلية وهنعرض النتائج لسيادتك».