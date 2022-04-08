السيسي يوجه بدراسة إنشاء محور موازٍ لشارع 9 بالمقطم: هيخفف على صلاح سالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التي تفقد فيها الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، موجهًا حديثه لأحد المهندسين: «كنت قولت ادرسوا حاجة كدة فوق المقطم نفسه محور موازي تاني لمحور شارع 9»، فرد عليه المهندس: «بنبدأ ندرس ربط محور ياسر رزق مع محور جيهان السادات».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولته التي أذاعتها فضائية extra news: «إحنا لو عملنا كدة هنخفف على صلاح سالم خالص، يبقى أي حد جاي من القلعة أو السيدة عائشة بالنسبة له الموضوع سهل خالص».