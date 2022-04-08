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السيسي يوجه بدراسة إنشاء محور موازٍ لشارع 9 بالمقطم: هيخفف على صلاح سالم

كتب:

محمد عزالدين
07:45 م | الجمعة 08 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التي تفقد فيها الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، موجهًا حديثه لأحد المهندسين: «كنت قولت ادرسوا حاجة كدة فوق المقطم نفسه محور موازي تاني لمحور شارع 9»، فرد عليه المهندس: «بنبدأ ندرس ربط محور ياسر رزق مع محور جيهان السادات».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولته التي أذاعتها فضائية extra news: «إحنا لو عملنا كدة هنخفف على صلاح سالم خالص، يبقى أي حد جاي من القلعة أو السيدة عائشة بالنسبة له الموضوع سهل خالص».  

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