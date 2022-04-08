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محمود مسلم

السيسي لمهندس بالطرق: عندكم أي مقترحات ممكن نعملها؟

كتب:

محمد عزالدين
07:56 م | الجمعة 08 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التي تفقد فيها الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، سؤالا لأحد العاملين بأحد الطرق، قائلا: «هل في حاجة انتم شايفينها ممكن نعملها تقترحوها؟».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولته التي أذاعتها فضائية extra news، «كل هذا مخطط، إنما لو فيه حاجة جديدة أولا بأول ظهرت في المنطقة ابعتوا المقترح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهما يعملوها».

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