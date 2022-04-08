السيسي لمهندس بالطرق: عندكم أي مقترحات ممكن نعملها؟

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التي تفقد فيها الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، سؤالا لأحد العاملين بأحد الطرق، قائلا: «هل في حاجة انتم شايفينها ممكن نعملها تقترحوها؟».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولته التي أذاعتها فضائية extra news، «كل هذا مخطط، إنما لو فيه حاجة جديدة أولا بأول ظهرت في المنطقة ابعتوا المقترح للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهما يعملوها».