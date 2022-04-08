ماجدة موريس عن أداء «عز والسقا وكريم» في الاختيار 3: مجهودهم رائع

نجاح كبير وانتشار واسع، استطاع أن يحققه مسلسل الاختيار 3، للمخرج بيتر ميمي، إذ يُشيد الجمهور بأداء أبطاله المتميزين، ويتفاعل معهم بعد عرض كل حلقة من المسلسل، وفي هذا الصدد قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس لـ «الوطن»: «كريم عبد العزيز، كان موجود في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، ومستواه مبينزلش أبدًا، على طول بيقدم أفضل ما عنده، وبيبهر جمهوره بتقمص الشخصيات».

الناقدة الفنية ماجدة موريس: كريم وعز والسقا عملوا جاذبية جديدة ومختلفة في الاختيار 3

وتابعت الناقدة الفنية ماجدة موريس، في حديث خاص لـ «الوطن»، «كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وأحمد السقا، التلاتة عاملين مع بعض جاذبية جميلة ومختلفة في الاختيار 3، وقدروا يوصلوا للجمهور»، كما أعربت عن سعادتها البالغة بأداء كل من: «كريم»، و«عز»، و«السقا»، في تقمصهم للشخصيات، ومجهودهم الرائع.

ماجدة موريس: اختيارات أبطال العمل في مسلسل «الاختيار 3» جميعها جيدة وموفقة

وأشارت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إلى أن جميع اختيارات أبطال العمل لمسلسل الاختيار 3، جميعها جيدة، وموفقة، قائلة: «أبطال العمل بذلوا مجهود كبير أوي، ولذلك كانت اختياراتهم جيدة وموفقة».

ويشارك في مسلسل الاختيار 3، كوكبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين سيجتمعون في عمل فني لأول مرة، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين ومنهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، هذا إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكى، كما يُعد هذا العمل الدرامي من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.