تصدر البحث عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والقنوات الناقلة له، محركات البحث عبر الإنترنت، حيث ينتظر المشاهدون مواعيد الحلقة الجديدة من التي من المقرر إذاعتها في تمام الساعة الـ 9:30 مساء على شاشة قناة «ON»، وتشهد الحلقة السابعة من المسلسل عددا من الأحداث الهامة التي تتناول كواليس فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والقنوات الناقلة له، على قناة «ON» في تمام الساعة التاسعة والنصف تماما، بينما تعاد الحلقة السابعة في تمام الساعة الرابعة والثلث من صباح السبت، أما الإعادة الثانية تكون في الساعة الثالثة والنصف عصرا.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والقنوات الناقلة له

كشفت قناة «ON دراما» عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والقنوات الناقلة له، حيث تذاع الحلقة الجديدة في تمام الساعة الـ 11:20، وتعاد الحلقة ثلاث مرات على مدار اليوم التالي تبدأ في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث صباحا، والإعادة الثانية في العاشرة والنصف صباحا، بينما تبدأ الإعادة الثالثة للحلقة في تمام الساعة السادسة مساء.

«حصار المحكمة الدستورية».. عنوان الحلقة السادسة من الاختيار 3

وعرضت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 التي عرضت، مساء أمس، تحت عنوان «حصار المحكمة الدستورية»، وتتضمنت عدد من المشاهد الأرشيفية لقيام أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بحصار المحكمة الدرستورية العليا بهدف تمرير الدستور الذى قام رجال الجماعة بكتابته ليخدم أهدافهم.

وكشفت الحلقة السابقة من المسلسل أن خيرت الشاطر، (خالد الصاوي) هو من كان وراء فكرة حشد الأنصار لحصار المحكمة، بهدف تخويف القضاة ومنع دخولهم إلى المبنى قبل النظر في دعوى حل الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور.