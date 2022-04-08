تسجيلات جديدة لقيادات الإخوان.. توقعات مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7

توقعات عديدة يطرحها الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي حول مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7، قبل ساعات من عرضها على شبكة قنوات «ON»، ومن المتوقع أن يستكمل المخرج بيتر ميمي كشف كواليس فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية والخطط التي وضعها رجال الجماعة للسيطرة على الدولة ومفاصلها، وذلك بخلاف خططهم في دعم جماعات مسلحة للحفاظ على السلطة.

ومن ضمن توقعات مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7، أن يقدم صناع المسلسل تسجيلا جديدا لأحد قيادات جماعة الإخوان، وهم يكشفون عن نوياهم الحقيقية تجاه الدولة ومؤسساتها، وعما يضمرون لبعضهم البعض، مثل التسجيل الذي تم إذاعته لمرشد الجماعة محمد بديع وهو يتحدث عن السلفين ويصفهم بـ«الشراذم».

توقعات مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7: «مصطفى» ينجح في الوصول للخلية التكفيرية

وعلى الخط الثاني للأحداث، ترتفع توقعات مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 أن ينجح الظابط «مصطفى خليفة» في الوصول العنصر التكفيري «أسامة» الذي يبحث عنه، وذلك بعد ما انتهت أحداث الحلقة الماضية وهو يتلقى معلومات حول عملية جديدة سيقوم بتنفيذها، بينما يتابع الظابط «مروان» جمع المعلومات حول الحاوية المنتظر وصولها إلى مصر، وهي تضم شحنة من الأسلحة، والتي من المقرر إرسالها إلى سيناء.

الاختيار3 يتصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي

ونجح مسلسل الاختيار 3 على مدار الحلقات الماضية في تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، وتصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات، حيث تطرق إلى واحدة من أصعب الفترات التي مرت على الشعب المصري تحت حكم جماعة الإخوان من 2012 إلى 2013، والتي شهدت عددا من الأزمات الاقتصادية والسياسية.

ويضم مسلسل الاختيار 3 في بطولته باقة من أبرز نجوم الدراما: كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، وخالد الصاوي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.