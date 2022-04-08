قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على «watch it».. الاختيار 3 يتصدر

خاصية جديدة توفرت في منصة «WATCH IT»، وهي قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة، وهي عبارة عن أكثر 10 مسلسلات مشاهدة في السباق الرمضاني الحالي.

ويرصد «الوطن» أكثر 10 أعمال درامية مشاهدة، في الأسبوع الأول من السباق الرمضاني، وفقا للمنصة الإلكترونية.

الاختيار 3 يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة

تصدر مسلسل الاختيار 3 قائمة الأكثر مشاهدة، ليكون في المركز الأول بعد أسبوع من عرضه، والمسلسل من نوعية الأعمال الوطنية التي تسلط الضوء على فترة ما قبل ثورة 30 يونيو، وما حدث بها، وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبد العزيز.

مسلسل الكبير أوي 6

جاء في المركز الثاني في قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة على «Watch It»، مسلسل الكبير أوي 6، ويشارك في بطولته، أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام وهشام إسماعيل، وذلك بعد أن تصدر التريند خلال الأيام الماضية بمشاهد «مربوحة» وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة الصاعدة رحمة أحمد.

مسلسل العائدون

وجاء مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغني، في المركز الثالث في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة، وتدور أحداثه حول الجماعات المتطرفة.

مسلسل مكتوب عليا

أما المرتبة الرابعة، فمن نصيب المسلسل الكوميدي مكتوب عليا، لأكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنا ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج وليد الحلفاوي.

مسلسل المشوار

واحتل مسلسل المشوار، المركز الخامس وفقا لمنصة «واتش ات»، ومن بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، ويدور حول قصة كفاح «ماهر» و«ورد» العاملين البسيطين، والمسلسل من إخراج محمد ياسين.

سوتس بالعربي

وجاء آسر ياسين في المركز السادس بمسلسل سوتس بالعربي، الذي يشارك في بطولته كل من أحمد داوود وصبا مبارك وريم مصطفى، ومن إخراج عصام عبد الحميد.

راجعين يا هوى

المركز السابع كان من نصيب مسلسل راجعين يا هوى، وهو من بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، أنوشكا ووفاء عامر ومن إخراج محمد سلامة.

فاتن أمل حربي

تصدر المركز الثامن، مسلسل فاتن أمل حربي لنيللي كريم وشريف سلامة، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

في بيتنا روبوت

أما المركز التاسع فحصل عليه مسلسل في بيتنا روبوت، بطولة ليلى زاهر وهشام جمال، وتدور أحداثه حول تصنيع الروبوتات في إطار كوميدي.

جزيرة غمام

وتذيل القائمة، مسلسل جزيرة غمام، لطارق لطفي ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وتدور أحداثه في عشرينات القرن الماضي.