من رحلة خدمية إلى صندوق الوفاة.. أحدث 3 صور للقمص ارسانيوس كاهن الإسكندرية

رحلة خدمية كانت المحطة الأخيرة في حياة القمص أرسانيوس وديد، راعي كنيسة السيدة العذراء وماربولس في كرموز بالإسكندرية، الذي لقى مصرعه أمس في حادث إجرامي بشع، على حد وصف بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسط أبنائه من شباب وشابات الكنيسة الذين تواجدوا معه على كورنيش الإسكندرية.

وترصد «الوطن» عدد من الصور الأخيرة لحياة القمص ارسانيوس وديد، حيث نشر عدد من شباب وشابات الكنيسة صورهم الأخيرة مع الكاهن قبل مقتله، لعل أبرزها صورة «سيلفي» بجوار رفقاء الرحلة قبل أن يصيب بطعنة مساء أمس في حدود الساعة الثامنة، على يد «مجرم» بحسب وصف الكنيسة القبطية، وذلك في منطقة سيدي بشر، ما نتج عنه قطع بالشريان الرئيسى، ومصرعه.

شهادة عن الحادث

وقال فادي سامي، أحد الشباب الذين تواجدوا مع القمص الراحل على كورنيش الإسكندرية: «مكنتش اعرف إنها هتبقى آخر صورة، وإنك هتسيبني كمان كام ساعة بعد الصورة ديه، الشهداء يا بونا اللي كنت بتحكيلنا عنهم دلوقتي أنت منهم، ومش كدا وبس ده أنت كمان يا بويا كنت بتطبق تعاليم المسيح لحد آخر لحظة، كنت بتدي صدقة لشخص غلبان».

القمص ارسانيوس وديد.. 27 سنة خدمة

ويعد القمص ارسانيوس وديد، الذي لقى مصرعه أمس في الإسكندرية، حيث رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 56 عاما، حيث أنه من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في أكتوبر 2021 اي منذ 6 أشهر وذلك بيد البابا تواضروس الثاني.

صورة للقمص ارسانيوس قبل صلاة الجنازة

وحصلت «الوطن» على أحدث صورة للقمص داخل صندوق الدفن، قبيل صلوات الجناز التي تقام اليوم الجمعة الساعة 3 عصرًا بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل وبعد الجنازة سيتم دفن الجسد في مدفن الشهداء بدير مارمينا.

المتهم بقتل القمص ارسانيوس

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عاماً، اعتدى على رجل دين مسيحي في أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية باستخدام «سكين» كان بحوزته.