موعد تسليم جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية بـ«مياه الإسكندرية»

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الخامس من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي.

ـ فاز بالمركز الأول: فتحي رشاد علي عاشور، بجائزة قدرها 250 جنيهًا.

ـ فاز بالمركز الثاني: منى عبد العالي خليل إبراهيم، بجائزة قدرها 150 جنيهًا.

- فاز بالمركز الثالث: مروة فرج خميس عبدة، بجائزة قدرها 100 جنيه.

اسماء الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثقافية 2022 لليوم الرابع

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الرابع من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي، وهم كالتالي:

- فاز بالمركز الأول: محمد يوسف مصطفى حسن، بجائزة قدرها 250 جنيهًا.

- وفاز بالمركز الثاني: محمد خميس عبد المنعم محمد، بجائزة قدرها 150 جنيهًا.

- فاز بالمركز الثالث: لبنى محمد أحمد قدري، بجائزة قدرها 100 جنيه.

اسماء الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثقافية 2022 لليوم الثالث

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الرابع من رمضان 1443 هجري -2022 ميلادي، وهم كالتالي:

ـ فاز بالمركز الأول: ميسرة عبدالفتاح محمد عبد القادر، بجائزة قدرها 250 جنيهًا.

- وفاز بالمركز الثاني :ريان محمد عيد عبدالباسط، بجائزة قدرها 150 جنيهًا.

- فاز بالمركز الثالث: فاطمة حسان يوسف الشيخ، بجائزة قدرها 100 جنيه.

موعد استلام جوائز المسابقة الرمضانية الثقافية 2022

وأكدت الشركة، أنه سيتم الاتصال بالفائزين لتسليمهم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان، مقدمة الشكر للأداء المتميز للمشاركين والتفاعل بالمسابقة.

كيف تشترك بالمسابقة الرمضانية الثقافية؟

ونشرت الشركة، تفاصيل المسابقة الرمضانية الثقافية، على النحو التالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو اي رقم تختاره واحتفظ به للدخول، بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميا اختيار من متعدد.

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة، وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحا للفوز يوميا يجب حل الثلاثة أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- يتم اختيار ثلاثة فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- يتم الإعلان عن الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية على الفيس بوك.

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- يتم تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.