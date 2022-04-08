مسلسل ملف سري الحلقة 7 بطولة هاني سلامة.. مريم تبحث عن علاقة الألماس بموت شريف المالكي

كشف مسلسل ملف سري الحلقة 7 بطولة هاني سلامة عن بحث مريم «عائشة بن أحمد» المستمر عن سبب مقتل خطيبها، وهل كان يخونها مع نور «رحمة حسن» خطيبة المستشار يحيى «هاني سلامة» أم لا، الأمر الذي دفعها للذهاب إلى منزل عمّها يوسف «ماجد المصري» لترى هناك عصابة يتشاجرون على الألماس، لتخبر الشرطة وتفهم أن الكثير من جرائم القتل حدثت لهذا السبب.

مسلسل ملف سري الحلقة 7 بطولة هاني سلامة.. المستشار يحيى يقابل فريدة المالكي

استكمل مسلسل ملف سري الحلقة 7 بطولة هاني سلامة عن تصادمت مريم للمرة الثانية مع يحيى، عندما اجتمعا بالمستشفى عند شقيق نور المُصاب بطلق ناري، وأدركت أن يحيى معه الألماس الذي بسببه حدثت كل جرائم القتل، كما تشاجرت أيضًا مع والدها هارون المالكي، وبسبب كذبه المستمر عليها وشكوكها بأن له علاقة بمقتل خطيبها شريف «محمود حجازي».

مسلسل ملف سري الحلقة 7 بطولة هاني سلامة .. الكذب المستمر وراء مقتل شريف المالكي

وقامت النيابة بالتحقيق من كل من المستشار يحيى عز الدين ومريم المالكي وعقب ذلك قام يحيي بمقابلة فريدة المالكي التى تجسد شخصيتها الفنانة دينا من اجل معرفة مقتل شريف المالكي وخطيبته نور

وقدمت كل من فريدة المالكي ومروان المالكي العزاء للمستشار يحيي عز الدين فى شقيقه.

مسلسل ملف سري الحلقة 7 بطولة هاني سلامة وعائشة بن أحمد، ماجد المصري، نضال الشافعي، ميرهان حسين وإدوارد، وهو من تأليف محمود حجاج، إنتاج مجموعة فنون مصر، ومن إخراج حسن البلاسي.