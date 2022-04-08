مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 7.. سارة تلجأ لـ«منوم» للتخلص من شقيقتها

بدأت أحداث الحلقة 7 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 بعودة سارة ويوسف لمنزلهما، ليتفاجآ بوجود شقيقتها جيجي وزوجها إيهاب، فيدب شجار بينهما كونها تطالبه بالخروج والجلوس معهما، في حين يجلس إيهاب وزوجته يتحدثا مع زومبا ويسألها ما إن كانت تعرفه أو لا فترد عليه «إيهاب الرزل أبو زياد الرخم» فيسألها من أخبرها هذا الكلام فتجيبه «يوسف اللي مش بيطيقك».

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 7

ويصمم إيهاب خلال الحلقة 7 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 على عرض الهدايا التي اشتراها لسارة ويوسف من دبي، ويظهر لذيذ خلال الحلقة وهو يتناقش مع زياد ويسأله أساله متعلقة بالولادة والحمل، فيما تخدع سارة يوسف خلال الحلقة بوجود مشكلة في الجنين لتجبره على الجلوس مع شقيقتها وزوجها العائدين حديثا من السفر.

ويتصل يوسف بعلاء ويطلب منه تحضير أوراق في الشغل وبعد انتهاء المكالمة يجد زوجته تلقيه بالأحذية وتتشاجر معه كونها تشك في خيانته لها وتطلب منه أن يغادر العرفة، فيما تلجأ سارة لوضع منوم لشقيقتها وزوجها لينتهي اليوم بسلام، فيما تتصل زميلة لذيذ تغازله فيبادرها بكلمات سخرية منها.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

وبشكل حصري يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 عبر قناة الحياة الفضائية، ويكون العرض الأول للحلقة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الثانية الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.

ومسلسل في بيتنا روبوت 2، يقدم مجموعة من الشباب من بينهم بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى أحمد زاهر، وهو من إخراج وليد الحلفاوي، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وذلك بعد أن شهد نجاح كبير في الموسم الأول له وفضل عدد كبير من الأطفال متابعته.