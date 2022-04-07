تشويق حول في بيتنا روبوت 2 الحلقة 6.. مشكلة جديدة تواجه يوسف؟

شهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 بحث كبير من المواطنين عبر منصات البحث في الأيام القليلة الماضية منذ بداية عرضه، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في الجزء الأول من المسلسل، حيث لاقت شخصيات الروبوت زومبا والروبوت لذيذ نجاح كبير خاصة بين الأطفال.

وبعد انتهاء المشكلة الخاصة بقيام زومبا باختطاف الطفل، وقيام يوسف بحل المشكلة من خلال عودة الطفل لأمه مرة اخرى وتجنيد زومبا ولذيذ لحل المشكلة يتساءل المتابعون عن ماذا تحمل لهم الحلقة الجديدة من المسلسل.

تطورات مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 6

قد يشهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 6 دخول يوسف في مشكلة جديدة يتسبب فيها الروبوت زومبا فهي أقل ذكاء من الروبوت لذيذ، ويحدث بذلك بعد تعرفهم على الروبوت متين الذي قام بتصنيعه شخص آخر غير يوسف، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي مشوق، حيث يقوم يوسف بحل المشاكل وإصلاح ما يفسدونه.

أحداث مسلسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5، عن محاولة يوسف أن يحل المشكلة التي وضعته زومبا بها بخطفها للطفل كريم دون أن تشعر به والدته، لكي تحقق أمنية سارة بالحصول على طفل دون الانتظار لمدة 9 أشهر.

ويبكي الطفل باستمرار مما جعل يوسف يسأل والدته، التي أقنعها بالدخول للمنزل ومحاولته لحل المشكلة من خلال وضع منشور على صفحات التواصل الاجتماعي بمواصفات الطفل، عن طريقة جعل الطفل يتوقف عن البكاء، لأنه يبكي بشكل مستمر ونصحته بالغناء له.

وفي النهاية تمكن يوسف من حل المشكلة وإعادة الطفل لوالدته مرة أخرى، ما جعلها تشعر بالسعادة والامتنان، حيث مثل الروبوت زومبا والروبوت لذيذ أنهم من الشرطة ليستعيدوا الطفل.