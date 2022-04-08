مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 7 والقنوات الناقلة

شهدت مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 7، العديد من عمليات البحث الكبيرة بين المواطنين في الآونة الأخيرة، إذ يهتم الكثير بمتابعته بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الجزء الأول له وشخصيات الروبوت لذيذ وزومبا.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمشاهدة مسلسل في بيتنا روبوت 2 الذي دخل السباق الرمضاني هذا العام بمنافسة المسلسلات الكوميدية، نستعرض مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 7، على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 6

يتم عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، لأول مرة الساعة 6.20 مساء، وتكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، بينما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 10:30 صباحا في اليوم التالي للعرض، وحصلت منصة Watch it على حقوق إذاعة حلقات الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 6

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل في في بيتنا روبوت 2 اكتشاف يوسف اختفاء «هارد» يحتوي على أشياء مهمة، وبسؤاله زوجته سارة تؤكد أن شقيقتها أخذته منها وستعيده مرة أخرى، ولكن عند إعادته يكتشف أنه جرى استبداله مع «هارد» والد طفل آخر.

وبعد البحث يعرف يوسف أن والد الطفل سيكون على موعد مع برنامج الإعلامي شريف مدكور، مما جعله يقتحم استديو برنامج شريف مدكور وإخباره أن «الهارد» يحتوي على أمور خاصة به وتم استبداله مع هارد الضيف، محاولا منع وقوع فضيحة له، وبعد ذلك يكتشف يوسف أن «الهارد» انتقل إلى المطبعة ليستعين بالروبوت زومبا والروبوت لذيذ، ليسأل الأخير الإعلامي شريف مدكور عن رقم يوسف الشريف.