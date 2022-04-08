مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 7.. مفارقات كوميدية بمشكلة يوسف الجديدة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 العديد من المواقف الكوميدية التي تدرو حول رغبة يوسف في استعادة الهارد الخاص به بعد استبداله بآخر، ويساعده في هذه المهمة الروبوت لذيذ والروبوت زومبا، حتى يتمكن من استعادة مخزن البيانات مرة أخرى، لذا تظهر أمامه مهمة أخرى في مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 7.

ولكي يتمكن يوسف من الحصول على الهارد مرة أخرى اضطر لاقتحام استديو برنامج شريف مدكور ليصل للشخص الذي تم استبدال الهارد الخاص معه، ويتمكن من منع حدوث فضيحة وينجح يوسف في هذه المهمة، فما هي المشكلة الجديدة التي سيقع فيها يوسف هذه الحلقة 7؟.

توقعات مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 7

بعد أن حل يوسف الأزمات التي حدثت له بمساعدة الروبوت زومبا ولذيذ الخاصة بإعادة الطفل المخطوف لأمه واستعادة الهارد الخاص به، قد يشهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 7، دخول يوسف في مشكلة جديدة تشهد العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية حتى يتمكن من حل المأزق الذي بمساعدة الروبوت زومبا والروبوت لذيذ الذي يتسم بذكائه الشديد.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 6

حدثت العديد من المواقف الكوميدية في الحلقة السادسة من مسلسل في بيتنا روبوت 2، إذ اكتشف يوسف اختفاء «هارد» يحتوي على أشياء هامة له، واستبداله مع شخص آخر فيحاول السيطرة على الأمر لحين استعادته، ما اضطره لاقتحام الاستديو الخاص ببرنامج الإعلامي شريف مدكور، إذ يوجد به الشخص الذي تم استبدال الهارد الخاص به معه.

ويحاول يوسف أن يبرر ذلك بأن الهارد به العديد من الصور الخاصة به وبزوجته ويجب ألا يتم عرضه على الهواء حتى يكتشف أن الهارد ذهب للمطبعة ليسارع بالذهاب إليها، وفي النهاية يحصل على الهارد الخاص به بمساعدة زوجته سارة والروبوت زومبا ولذيذ.

يذكر أن مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة هشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبه وليلى أحمد زاهر.