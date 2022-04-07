«يوسف» يقتحم برنامج شريف مدكور خلال مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 6

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 6 عددًا من المفارقات والمواقف الكوميدية، بسبب تعرض يوسف الذي يؤدي دوره الفنان هشام جمال لموقف محرج على الهواء مباشرة في برنامج شريف مدكور.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 6

بدأت أحداث الحلقة اليوم من مسلسل في بيتنا روبوت 2، عندما اكتشف يوسف اختفاء «هارد» يحتوي على عمل مهم، لتخبره سارة أن شقيقتها أخذته لأمر يتعلق بمدرسة ابنها، وأنها ستعيده مرة أخرى.

وعندما تعيد شقيقة سارة «الهارد» ليوسف مرة أخرى تكتشف المفاجأة، وهي أنه جرى استبداله مع «هارد» لوالد طفل آخر، وهذا الشخص سيكون على موعد مع برنامج الإعلامي شريف مدكور.

ويضطر يوسف للاعتراف أن «الهارد» الذي حصلت عليه شقيقة زوجته يحتوي على صور خاصة له في الحمام أثناء الغناء أو الاستحمام، ويشعر بالحرج والخوف من أن يُكتشف الأمر على الهواء أمام ملايين المشاهدين.

ويحاول يوسف وزوجته سارة ومعه الروبوت زومبا والروبوت لذيذ، اقتحام أستديو برنامج شريف مدكور على الهواء مباشرة، وينجح في تعطيل الهارد ويمنع الفضيحة.

يتخلل هذا بعض المشاهد الكوميدية من لذيذ الذي يقوم بدوره الفنان «عمرو وهبة» الذي سأل شريف مدكور على الهواء عن رقم الفنان يوسف الشريف.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويستعرض الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت 2 محاولات المهندس يوسف تطوير عمله ونجاحاته العملية من خلال الدخول في شراكة مع أحد المستثمرين، لكنه يكتشف أن الشركة تعاقدت مع مهندس آخر، وأن مطلوب منه أن ينافس روبوت آخر هو متين، وفي نفس الوقت يعرف يوسف بحمل زوجته سارة، ويكون عليه أن يواجه مشاكل المنزل والعمل في وقت واحد.

ويعرض المسلسل بشكل حصري عبر قناة الحياة الفضائية مسلسل في بيتنا روبوت 2، ويكون العرض الأول للحلقة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتكون الإعادة الثانية الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT.