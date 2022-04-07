مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6.. أحمد عز في حصار المحكمة الدستورية

يجتمع خيرت الشاطر «خالد الصاوي» ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6، مع عصام العريان لبحث كيفية الضغط على الدولة لتمرير الدستور الذي قام رجاله الجماعة الإرهابية بكتابتهم، ويدرسون خلال الاجتماع حشد أنصارهم للذهاب إلى مبنى المحكمة الدستورية العليا وحصارها لمنع القضاة من الدخول، حيث كان من المقرر أن ينظر القضاة في دعوى حل الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور.

أحمد عز يذهب لوالده

وفي أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6، يدخل الظابط مروان «أحمد عز» إلى والده الذي قاضي ويتواجد داخل المحكمة الدستورية، وسط الحصار الذي فرضه عليها أنصار الجماعة الإرهابية، ولكنه يرفض الخروج مؤكدا أنهم لن يستطيعوا إرهاب القضاة والسيطرة على المحكمة والقضاة في تحقيق العدل.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6.. خطة منع دخول القضاه للمحكمة الدستورية

وبدأت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 بعنوان حصار المحكمة الدستورية، لتكشف كواليس خطة جماعة الإخوان الإرهابية في كسر هيبة القضاء من أجل تمرير الدستور الذين صاغ بنوده رجال الجماعة.