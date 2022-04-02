أمير كرارة: «زعلت إني معملتش دور أحمد عز في فيلم الممر.. كنت مرتبط بعمل آخر»

قال الفنان أمير كرارة، إن اعتذاره عن أداء دور البطولة في فيلم «الممر» كان بسبب التزامه بالكثير من الأدوار التي كان يجسد فيها دور الضابط مثل «كلبش 3، حرب كرموز»، لافتا إلى أنه تمنى العمل مع المخرج شريف عرفة في هذا الفيلم، «تمنيت أشتغل مع شريف عرفة، فيلم الممر كبير وأحمد عز عمله أحسن مني، وزعلت أنى معملتش الدور».

كرارة: جميعهم كانوا مختلفين عن بعضهم البعض

وأضاف «كرارة» خلال تصريحات تليفزيونية، أنه قد ظهر في أدوار الضابط لـ5 مرات، في كل من «حرب كرموز، الاختيار، كلبش»، وجميعهم كانوا مختلفين عن بعضهم البعض.

وعن مسلسله الذي شاركه البطولة فيه الفنان أحمد السقا وهو مسلسل «نسل الأغراب»، فقد تعرض لهجوم كبير بالرغم أن المسلسل قد بذل فيه مجهودا شاقا، لافتا إلى أن المسلسل كان تجربة غريبة ولكنه لاقى هجوما كبيرا بسبب من أحب العمل ومن لم يحبه، «هو ضاف ليا، والمسلسل اتبذل فيه مجهود كبير».

ونفى كرارة شائعة خلافه مع النجم الكبير أحمد السقا، حيث إن كل من في الوسط الفني وخارجه يعلمون تمام العلم بأن الفنان أحمد السقا هو أخ له وتربطهما علاقات عائلية، لافتا إلى أن من قام بتسميته «باشا مصر» كان الفنان دياب، «ده أكتر تاني اسم بحبه بعد أبو سليم، وطلعه دياب في كواليس المسلسل ولزقت فيا».

وأكد أن زوجته حتى الآن لا تعرف مقدار دخله من الأعمال الفنية، كما كان للإعلامي طارق نور الفضل الأكبر عليه باكتشافه، وأيضا المخرج ميلاد أبي رعد، «طارق نور بحبه جدا وصاحب فضل كبير عليا بعد ربنا، وهو مدرسة».