ناقد فني عن أداء «كريم والسقا وعز» في الاختيار: جسدوا الشخصيات بأسلوب سهل ممتنع

استطاع مسلسل «الاختيار 3»، جذب فئة كبيرة من المتابعين، ويحقق نجاحًا كبيرًا، خلال عرض الحلقات الأولى منه، في السباق الرمضاني الجاري، وذلك يرجع إلى ما يحتويه المسلسل من قصص حقيقية، حول فترة مهمة في التاريخ المصري الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة تحت عنوان «أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر».

الناقد الفني أحمد سعد الدين: كريم والسقا وعز نجحوا في تقمص الشخصيات

وفي هذا الصدد قال الناقد الفني أحمد سعد الدين لـ«الوطن»، «كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز، نجحوا في تقديم الشخصيات للجمهور بأسلوب سهل ممتنع في مسلسل الاختيار 3».

أحمد سعد الدين يشيد بأداء كريم والسقا وعز في مسلسل الاختيار 3

وأشاد الناقد الفني أحمد سعد الدين، بأداء كل من كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز، خلال أحداث مسلسل الاختيار 3، قائلًا: «التلاتة عاملين أدوار كويسة جدًا وقدروا يخطفوا المشاهد من خلال تقمصهم للشخصيات اللي بيجسدوها»، متابعًا: «كل أبطال العمل في مسلسل الاختيار 3 ممتازين في تقمص دورهم، كما قدموه بشكل جيد للجمهور».

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

ويتم عرض مسلسل الاختيار 3، على قناة «ON» في تمام الساعة التاسعة والنصف تماما، بينما تكون الإعادة تمام الساعة الرابعة والثلث من صباح السبت، أما الإعادة الثانية تكون في الساعة الثالثة والنصف عصرا، بينما يُعرض على شاشة «ON دراما» في تمام الساعة 11:20، وتعاد الحلقة على هذه الشاشة، ثلاث مرات على مدار اليوم التالي، إذ تبدأ الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث صباحا، على أن تكون الثانية في العاشرة والنصف صباحا، بينما تبدأ الثالثة للحلقة في تمام الساعة السادسة مساء.