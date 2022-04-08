ناقد عن أدوار كريم وعز والسقا في الاختيار 3: سيتصدرون المشهد

تصدر مسلسل «الاختيار3» محرك البحث «جوجل»، وكافة منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لأهمية العمل الفني والمحتوى الذي يقدمه فريق العمل الدرامي في السباق الرمضاني 2022.

وهناك العديد من التساؤلات التي من أبرزها، لماذا لم نشعر بوجود الثلاثي كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا في أحداث المسلسل حتى الآن بشكل قوي مثل ياسر جلال الذي يجسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصبري فواز الذي يجسد شخصية محمد مرسي وخالد الصاوي الذي يجسد شخصية خيرت الشاطر، على الرغم من أنهم الوجوه التي تصدرت واجهة الإعلانات عن المسلسل قبل السباق الرمضاني.

طارق الشناوي: كريم والسقا وعز هم الأبطال الحقيقيون للمسلسل

وأوضح الناقد الفني طارق الشناوي لـ«الوطن»، أن الأبطال الحقيقيين لمسلسل الاختيار 3، هم كريم عبدالعزيز والسقا وأحمد عز، ولكن الجمهور انجذب بفطرته إلى الشخصيات التاريخية مثل شخصية الرئيس السيسي التي أبدع في تجسيدها ياسر جلال.

وكشف «الشناوي» أن الحلقات التالية سيكون الدور الأبرز فيها لضباط المخابرات المصرية ورجال أمن الدولة «السقا وعز وكريم»: «هما اللي هيتصدروا المشهد الفترة اللي جاية، بس الناس مبهورة لغاية دلوقتي بجودة تقليد ياسر جلال والصاوي لشخصيات الرئيس السيسي والشاطر»، موضحًا أن كريم عبدالعزيز في الاختيار 2 العام الماضي، قدم شخصية ممتازة دراميًا.

قصة مسلسل الاختيار 3

وقصة المسلسل مأخوذة من أحداث حقيقية، إذ يقدم صناع المسلسل حقائق تعرض للمرة الأولى في عمل درامي حول فترة مهمة وحساسة في التاريخ المصري الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكواليس تلك الفترة تحت عنوان «أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر».

ومسلسل الاختيار3 عمل احترافي بنسبة كبيرة لأنه يمتلك كافة مقومات وسبل النجاح، وذلك بحسب شهادة المتابعين له، إذ جمع بين عدد من الفنانين مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز للمرة الأولى في عمل واحد؛ بحسب حديث الناقد الفني لـ«الوطن».