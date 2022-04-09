مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 رمضان في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في مختلف محافظات مصر من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنون بشكل يومي ودائم مستمر، بالتحديد في شهر رمضان الكريم، حرصا منهم على أداء فرائض الصلوات الخمس في مواعيدها، فضلا عن رغبتهم في معرفة موعد أذان الفجر لبدء الصيام، وموعد أذان المغرب لبدء الإفطار.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 9 أبريل في جميع محافظات مصر، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:18 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:38 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:02 مساءً.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:37 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:25 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:46 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:05 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:20 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:41 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:11 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:17 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:14 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:31 مساءً