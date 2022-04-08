مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة سوهاج

مع اقتراب الساعة السادسة من مساء كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون داخل محافظة سوهاج في البحث عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة سوهاج استعدادا للإفطار.

موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج

ويرفع أذان المغرب في محافظة سوهاج اليوم 7 رمضان، وفقا لإمساكية رمضان 2022 المعلنة عن طريق هيئة المساحة المصرية، في تمام الساعة 6:14 مساءً بفارق دقيقة واحدة عن أمس الخميس 7 أبريل 2022، والموافق 6 رمضان 1443 هجريا.

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 8 أبريل 2022، 14 ساعة و23 دقيقة، بزيادة دقيقتين عن أمس الخميس.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة سوهاج

وتقدم «الوطن» فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة سوهاج، إذ يبحث يزداد البحث في محافظة سوهاج، عن مواعيد الصلاة طوال اليوم، خاصة موعد أذان المغرب لإنهاء صيام اليوم 7 رمضان، والتي جاءت بالشكل التالي:

- موعد صلاة الفجر في الساعة 4:11 صباحًا.

- موعد الشروق في الساعة 5:37 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر في الساعة 3:26 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب في الساعة 6:14 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:30 مساءً.

ضوابط صلاة التراويح بالمساجد

وفي السياق نفسه، حددت وزارة الأوقاف المصرية عدِة ضوابط لصلاة التروايح في المساجد لشهر رمضان 2022، أبرزها ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد بين المصليين، على ألا تزيد صلاة التراويح بالمساجد الكبرى عن نصف ساعة.