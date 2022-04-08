سيارات بنصف مليون جنيه بدون فرامل أبسط أنواع الأمان

خلال الفترات الماضية، طُرحت سيارات عديدة في السوق المصرية، منها آسيوية وأوروبية وكورية، وتلاحظ أن السيارات الآسيوية وتحديداً الصينية هي التي تهتم أكثر بمواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق.

وهذا الأمر هو الجديد بالنسبة لصناعة السيارات، فدائماً كانت السيارات الأوروبية هي التي تتسابق على وجود مواصفات الأمان والسلامة وأنظمة مساعدة السائق في سياراتها؛ هذا ما يحدث في جميع بلدان العالم، أو بمعنى أدق أغلب دول العالم.

ولكن في مصر الوضع مختلف تماماً، فالشركات الصينية التي كانت لا تهتم بأي شيء على الإطلاق غير بالسعر المنخفض والأوبشن في سياراتها، أصبحت الآن في مصر تهتم أكثر بالأمان.

وتوكيلات الشركات الأوروبية والكورية معظمها تهتم أكثر بالربح المادي فقط دون النظر على أولويات العميل المصري وحمايته هو وعائلته، فأصبحت السيارات الكورية الآن في مصر بلا أمان على الإطلاق في فئاتها الأولى.

اقرأ أيضا: أسعار السيارات الجديدة 2022 في مصر

على سبيل المثال لا الحصر، تتوفر هيونداي النترا 2022 في مصر بفئات عديدة وصلت إلى 7 فئات مختلفة التجهيزات، أول فئة أصبحت بسعر رسمي 425 ألف جنيه، وتُباع بأوفر برايس 75 ألف جنيه في أغلب معارض السيارات في الجمهورية.

وبحسب أحد الموزعين في القاهرة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، فتُباع هيونداي النترا الفئة الأولى بسعر 500 ألف جنيه وتأتي بدون أي تجهيزات أمان على الإطلاق، فأبسط أنواع الأمان الرئيسية وهي الفرامل المانعة للانغلاق ABS لا توجد في الفئة الأولى من هيونداي النترا 2022 الجديدة.

وأضاف أيضاً أن غبور أوتو الوكيل الحصري والمحلي لعلامة هيونداي التجارية في مصر، أبلغ الموزعين أنهم لا يحصلون على سيارات جديدة إلا بعد شهرين من اليوم، وأن حصصهم من السيارات ستنخفض من 100 سيارة إلى 10 سيارات فقط في الشهر.

وهذا قد يُنتج عنه زيادة أسعار الأوفر برايس على سيارة هيونداي النترا 2022 لتُباع بسعر 510 آلاف جنيه خلال الشهر المقبل، لتتخطى حاجز النصف مليون جنيه وهي تفتقر إلى أبسط أنواع الأمان.