السيناريست بشير الديك عن أداء «كريم وعز والسقا»: عاملين مجهود جبار

تصدر اسم الثلاثي كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، بعد أول عمل يجمعهم سويًا وهو مسلسل الاختيار 3، الذي يعرض أحداثا مهمة مرت بالتاريخ المصري، بخاصة ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة.

الديك: كريم وعز والسقا مجسدين الشخصيات بطريقة صحيحة

وفي هذا الصدد قال السيناريست بشير الديك لـ«الوطن» إن «كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد عز، مجسدين الشخصيات بطريقة صحيحة في مسلسل الاختيار 3، وعاملين مجهود طيب وجبار».

بشير الديك: سعيد بتصوير مسلسل الاختيار 3

وأعرب السيناريست بشير الديك، عن سعادته البالغة لتصوير مسلسل الاختيار 3، قائلًا: «على المستوى الشخصي الواحد بيفرح لما بيلاقي إن التاريخ بيتسجل صوت وصورة، وعلى المستوى المهني الأعمال ديه دراميًا ممتازة».

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على شاشة «ON»

ويعرض مسلسل الاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي، على شاشة «ON» في تمام الساعة التاسعة والنصف تماما، بينما تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الرابعة والثلث من صباح السبت، على أن تأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على شاشة «ON دراما»

أما عن «ON دراما»، فإنها تعرض مسلسل الاختيار 3، في تمام الساعة الـ 11:20، وتعاد الحلقة ثلاث مرات على مدار اليوم التالي، إذ تبدأ الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث صباحا، في حين تأتي الإعادة الثانية في العاشرة والنصف صباحا، على أن تكون الإعادة الثالثة للحلقة في تمام الساعة السادسة مساء.