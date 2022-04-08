الجمهور يشيد بأداء كريم عبدالعزيز في مسلسل الاختيار 3: «دايما بتبهرنا»

تصدر الفنان كريم عبد العزيز، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، خاصًة بعد تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مشاهده في مسلسل الاختيار، كما أشادوا بأدائه، معبرين عن سعادتهم البالغة لرؤيته في هذا المسلسل، في حين تمنى له البعض دوام النجاح والاستمرارية.

الجمهور يشيد بأداء كريم عبد العزيز في الاختيار 3

وكتب أحد المتابعين، تعليقًا على أداء كريم عبد العزيز في مسلسل الاختيار 3، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: «المسلسل المصري الوحيد الذي أنتظره بالثانية.. أبدعتوا وأبهرتونا الله يعطيكم الصحة والعافية»، في حين قال حساب آخر، «دايمًا بتبهرنا بكل أعمالك.. ماشاء الله عليك ربنا يوفقك».

بينما جاءت تعليقات أخرى، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تُشيد بجودة مسلسل الاختيار 3، وكفاءة أبطاله، تضمنت: «من نجاح لنجاح أكبر.. ربنا معاك يا فنان»، و«ربنا يكرمك ويحفظك يارب.. فعلا مسلسل رائع لأنه سجل تاريخي مصور لأهم أحداث مصر»، و«حضرتك أستاذ ورئيس قسم وجميع الكاست عمالقة.. من نجاح لنجاح يارب».

فريق عمل مسلسل الاختيار 3

يشارك في مسلسل الاختيار 3 بجانب الفنان كريم عبد العزيز، عدد كبير من نجوم الفن، منهم: أحمد السقا وخالد الصاوي، أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، ايمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، ذلك إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ويُذاع مسلسل الاختيار 3، على شاشتي ON وON دراما، بالإضافة إلى عرضه أيضًا على المنصة الإلكترونية WAatch IT، فور إذاعتها تلفزيونيًا.