«عبدالعاطى»: التعاون مع دول حوض النيل محور رئيسى لسياستنا الخارجية

سلم الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، 48 متدرباً من 22 دولة أفريقية شهادات إتمام البرنامجين التدريبيين فى «الإدارة المتكاملة للمياه فى ظل التغيرات المناخية» و«المياه الجوفية والشحن الاصطناعى»، اللذين نظمهما المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة. وهنأ الوزير، أمس، المتدربين الأفارقة لاجتيازهم البرامج التدريبية، منوهاً بحرصه على تسليم الشهادات للمتدربين للتواصل وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بالدول الأفريقية.

وأكد «عبدالعاطى» أهمية هذه البرامج التدريبية فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء الدول الأفريقية على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلالها للتطبيق الفعلى، والإسهام فى تدعيم التعاون وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول، خاصة فى ظل تنوع المشاركين من 22 دولة أفريقية، الأمر الذى ينعكس على تنوع الخبرات التى يتشاركها المتدربون والسماح بعرض أفكار متنوعة.

وأوضح أن التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة، مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض. وأشار الوزير إلى تقديم العديد من الدورات التدريبية لـ200 متدرب سنوياً من الدول العربية والأفريقية فى مجال المياه، إضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التى تُعقد بالمركز القومى لبحوث المياه.

ومن جانبهم، عبر المتدربون الأفارقة عن سعادتهم بوجودهم فى مصر والمشاركة فى هذا البرنامج التدريبى وما يحتويه من مواد علمية هامة، معربين عن إعجابهم بالزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية.