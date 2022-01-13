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السيسي يطلق حملة دولية للتعريف بقضايا الموارد المائية.. قوامها الشباب

كتب:

محمد عزالدين
09:49 م | الخميس 13 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكليف إدارة منتدى شباب العالم والجهات المعنية بالدولة، بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

كما كلف الرئيس السيسي خلال حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.  

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