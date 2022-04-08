وزير التعليم: الأخطاء على السوشيال ميديا دليل على إهمال اللغة العربية

أشاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريحات الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق، الذي أكد أن عدم تعليم اللغة العربية للأطفال من السلوكيات الخاطئة، مضيفًا في تصريحات له في برنامج «مصر أرض المجددين»، عبر القناة الأولى، أن بعض العائلات يفتخرون بعدم تعليم أطفالهم اللغة العربية.

وزير التعليم يشيد بتصريحات علي جمعة

وقال «شوقي»، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»: «رأي سديد وحكيم من فضيلة الشيخ علي جمعة في وقت كثر فيه إهمال اللغة العربية، وخاصة من البعض في المدارس الدولية وأيضًا في عموم المدارس».

وأضاف «شوقي»: «يطالب الكثيرون بإهمال القصة والترجمة والأسئلة المقالية، ولا يقبل الطلاب على قراءة روائع الفكر العربي لقلة التمكن من اللغة الأم، ولعل ما نراه من أخطاء لغوية من الكبار والصغار على وسائل التواصل، لهو أبلغ دليل على ما وصل إليه حال لغتنا الجميلة».