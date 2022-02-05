معاني اسم «ريان» في اللغة العربية.. أبرزها «المرتوي بعد عطش»

أصبح اسم ريان من الأسماء الأكثر بحثًا على الإنترنت في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر عمقها 60 مترا بإقليم شفشاون منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتحاول فرق الإنقاذ انتشاله وإخراجه سالما من خلال حفر نفق بشكل أفقي للوصول إليه، وتعرض «الوطن» في هذه السطور معنى اسم ريان في معجم اللغة العربية.

معنى اسم ريان في قاموس المعاني

وأوضح قاموس معاني الأسماء، أن اسم ريان هو علم مذكر عربي، ومعناه «المرتوي بعد عطش، والذي شرب حتى ارتوى، الأخضر الناعم من أغصان الشجر، وفعله واوي: روى يروي، فهو رَيْوان: ثم صار: ريّان.

وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في الجنة باباً يقال له الريّان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلقَ فلم يدخل منه أحد».

معنى اسم ريان في معاجم اللغة العربية

وبين معجم المعاني الجامع، أن ريان جمعه: رِوَاء، وريّانون، والمؤنث: رَيَّا، ورَيَّانة، والجمع للمؤنث: رِوَاء، ريّانات، ووفق معجم الرئد فمعنى ريان من شرب وارتوى، وريان من الأغصان وغيرها الأخضر الناعم، وريان: «وجه ريان»: كثير اللحم، أمال في معجم اللغة العربية المعاصر فمعناه من العلم: ممتلئ، متمكِّن منه، - فرسٌ ريّان الظَّهر: سمين المتنَيْن، - وَجْهٌ رَيَّان: كثير اللحم.

وأشار معجم الوسيط، إلى أن معني ريان يقال: فَرَسٌ رَيَّانُ الظهر: سمِينُ المتْنَين، ووَجهٌ ريَّانُ: كثيرُ اللحم، وهو ريَّانُ من العِلم: مُمتَلِئٌ، أما في معجم لسان العرب فمعنى ريان قَيْح يكون في الجَوف، وقيل: الوَرْي قَرْحٌ شديد يُقاء منه القَيْح والدَّمُ، وحكى اللحياني عن العرب: ما له وَراه الله أَي رَماه الله بذلك الداء، قال: والعرب تقول للبَغِيض إِذا سَعَلَ: وَرْياً وقُحاباً، وللحبيب إِذا عَطَس: رَعْياً وشْبَاباً، وفي الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أَنه، قال: لأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكم قَيْحاً حتى يَرِيَه خير له من أَن يَمْتَلِئَ شِعْراً؛ قال الأَصمعي: قوله حتى يَرِيَه هو من الوَرْي على مثال الرَّمْي، يقال منه: رجل مَوْرِيٌّ، غير مهموز.