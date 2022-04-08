«ماذا ومتى».. محظورات بناء الأسئلة المقالية بامتحانات المرحلة الابتدائية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد بناء أسئلة المقال القصير في امتحانات الترم الثاني للمرحلة الابتدائية، التي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من شهر مايو المقبل، موضحة أن القواعد تشمل أن تكون المفردات واضحة ومحددة، ويجب أن يتجنب السؤال كلمات مثل «من وماذا ومتى وأذكر وحدد»، وغير ذلك من الكلمات التي ترتبط بالحقائق والمعلومات.

قواعد بناء أسئلة المقال القصير

وبدأت المديريات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، تدريب المعلمين على فنيات صياغة الأسئلة الاختبارية، ومن ضمنها التدريب على قواعد بناء أسئلة المقال القصير، التي تتيح إمكانية استخدام عبارات أخرى من شأنها أن تقيس المستويات العليا من الأهداف مثل «لماذا واشرح وقارن واربط وفسر أسباب وحلل وانقد» في الأسئلة المقالية.

وأكدت المديريات التعليمية، وفق برنامج التدريب، أنه تم توجيه المعلمين على ضرورة مراعاة شمول المفردات الاختبارية لجوانب المحتوى وتناولها للجوانب المهمة، موضحة أنه تم التنبيه على المعلمين بأن العبارة التي يستخدمها واضع السؤال تتوقف على مخرجات التعلم التي يريد قياسها.

خطوات بناء الاختبار

ولفتت المديريات التعليمية، إلى أنه تم تدريب المعلمين على خطوات بناء الاختبار، التي تشمل تحديد الغرض من الاختبار وتحليل المحتوى وبناء جدول المواصفات وإخراج الاختبار وتطبيقه وتحليل بنوده، مؤكدة على جميع المعلمين بضرورة الاستفادة من هذه التدريبات في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت على وجود مجموعة من فوائد جدول مواصفات الورقة الامتحانية والتي تم تدريب المعلمين عليها جيدًا، وهي ضمان بناء اختبار متوازن حسب طبيعة كل موضوع وإعطاء وزن نسبي حقيقي لكل جزء من المادة الدراسية ومساعدة المعلم في تكوين صور متكافئة للاختبار وضمان صدق المحتوى للاختبار بشكل جيد وضمان عدالة الاختبار بالنسبة للطلاب.

«التعليم» توجه المديريات بمطابقة أسئلة الامتحانات مع المواصفات الفنية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تبدأ في شهر مايو المقبل، وتعقد في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على جميع المديريات والإدارات التعليمية بحظر عقد أي امتحانات في شهر رمضان المبارك، وأن تكون الامتحانات مطابقة للمواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.