أخبار التعليم.. مد تسجيل التدريب للمعلمين وغلق تقديم المدارس اليابانية

شملت أخبار التعليم اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل الجاري، العديد من القرارات المهمة التي تخص الطالب وولي الأمر والمعلم، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابات رسمية، ووجهت جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بتنفيذها بدقة بالتنسيق الكامل مع جميع المدارس.

أخبار التعليم.. مد فترة باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل للمعلمين

في البداية، جاء أهم ما في أخبار التعليم، موافقة الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بمد فترة باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل «التسكين» إلى وظائف المعلمين على موقع بيانات كادر المعلم حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو المقبل، موجهًا المديريات والإدارات التعليمية، بالالتزام بالقرار.

وأضاف «حجازي» أن القرار تضمّن أخبار التعليم المهمة، ويأتي إلحاقًا للكتاب الصادر برقم 8037 بتاريخ 11 يناير 2022، بشأن تنفيذ الإجراءات اللازمة لنقل «تسكين» شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها، وذلك وفقًا للمادة رقم 72 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012، وفي إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين.

غلق باب التقديم للطلاب للمدارس اليابانية غدًا

أيضًا جاء ضمن أخبار التعليم المهمة اليوم، إعلان وزارة التربية والتعليم، غلق باب التقديم للطلاب للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 غدًا السبت الموافق 9 أبريل الجاري، موضحًا أن التقديم متاح بكل المدارس لمستوى أول رياض أطفال وأماكن محدودة للمراحل الأخرى بالمدارس الحالية.

إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية للمعلمين

وفي إطار أخبار التعليم اليوم، جرى إطلاق منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المنصة التعليمية الإلكترونية تتيح للمعلمين إمكانية تطوير مهاراتهم، وتم إنشاؤها بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن محتوى هذه المنصة هو مسؤوليتها بشكل كامل، ولا يعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة.