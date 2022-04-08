إصابة 4 أشخاص في حوادث سير متفرقة بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص اليوم الجمعة، في حوادث سير مختلفة في محافظة الإسماعيلية، على طرق الإسماعيلية السويس الصحراوي وداخل المدينة، وجرى نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصين في حادث على طريق البلاجات

وأصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق البلاجات «عمارة السياحي» اليوم الجمعة، بسبب السرعة الزائدة، ونقلا على أثرها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين هما «محمد عماد السيد»، 22 سنة، مقيم بمنطقة حي السلام، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور مختلفة في أنحاء الجسم، و«محمد عبد الله رجب»، 21 سنة، مقيم بمنطقة الشهداء، ومصاب بكسور مختلفة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما أشارت المصادر الطبية إلى استقرار حالتهما.

إصابة شخص في حادث على طريق السويس

كما أصيب شخص في حادث مروري علي طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، جراء تصادم دراجة نارية مع شخص خلال عبوره للطريق.

وقالت المصادر الطبية إن المصاب يدعى «محمد أشرف محمد»، 20 سنة، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

في السياق ذاته، قالت مصادر طبية إن حادثا ثالثا وقع مساء اليوم الجمعة، على نفس الطريق قرب مدخل قرية سرابيوم، وأسفر عن إصابة شخص يدعى «سليمان محمد سليمان»، 30 سنة، ومقيم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ومصاب بكسور مختلفة في أنحاء الجسم، جراء تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم «ط ل ي 3618» مع دراجة نارية دون لوحات معدنية.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين في حالة مستقرة، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وخروج بعضهم بعد استقرار حالته.