مسلسل العائدون الحلقة 7.. الأجهزة الأمنية تحاول إجهاض مخطط داعش قبل دخول مصر

شهد مسلسل العائدون الحلقة 7، ظهور الفنان محمد أبو داوود، كضيف شرف، حيث يُجسد دور رئيس أحد الأجهزة الأمنية المصرية، والذي يعمل على ملف تنظيم داعش الإرهابي، مع الثلاثي أمير كرارة، ومحمود عبد المغني، وأمينة خليل.

حصار تنظيم داعش وتراجع قوته في مسلسل العائدون

ووجَّه محمد أبو داوود، في مسلسل العائدون الحلقة 7، بضرورة تغيير الاستراتيجية المتبعة في مواجهة تنظيم داعش، لا سيما وأن قوة هذا التنظيم الموجود في عدد من الدول، بدأت تتراجع بشكلٍ كبير بعدما جرى محاصرتهم.

محمد أبو داوود: مش هنستناهم لحد ما يدخلوا مصر

ويرى محمد أبو داوود، في مسلسل العائدون الحلقة 7، أن عناصر التنظيم، قد تُنفذ عمليات إرهابية في الدول التي يُسيطرون عليها، أو توسيع سطوتهم من خلال تسلل تلك العناصر إلى دول أخرى وتكون «خلايا نائمة»، مشدداً بقوله: «مش هنستناهم لحد ما يدخلوا مصر.. ابدأ فورًا على ملف العائدين من داعش».

وبدوره، عقد محمود عبد المغني، في مسلسل العائدون الحلقة 7، اجتماعًا عاجلاً مع أمير كرارة وأمينة خليل، للعمل على ملف العائدين من داعش، ووضع استراتيجيات أمنية جديدة، وذلك من خلال البحث عن تجنيد شاب جديد، ووضعه وسط التنظيم الإرهابي بعد استشهاد «حسين» الذي كان يُجسد دوره محمد فراج.