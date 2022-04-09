كابونجا: هسحب سفينة ضخمة خلال أيام.. وبسعى لتحطيم كل الأرقام القياسية

قال أشرف كابونجا بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إنه يسعى خلال الفترة الحالية لتحقيق جميع الأرقام القياسية في سحب السفن والطائرات والقطارات.

وأضاف كابونجا، في تصريحات خاصة لجريدة الوطن، أنه خلال شهر رمضان يتدرب على سحب سفينة ضخمة في قناة السويس لتسجيل رقم قياسي جديد بسحب سفينة تتجاوز الـ700 طن بأسنانه.

سحب السفينة خلال أيام

وقال أشرف كابونجا، إنه خلال أيام يقوم بسحب سفينة ضخمة داخل مياه قناة السويس بحمولة تقترب من 700 طن بعد موافقة موسوعة جينيس على إدراجها كرقم قياسي حال نجاحه في سحبها.

وتابع: «إن شاء الله هسحبها وهيئة قناة السويس توفر لي كل الدعم وأوقات المران للتدريب على سحب السفينة بأسناني، ودي المرة الثانية اللي هسحب فيها وحدة عائمة تابعة لهيئة قناة السويس».

كابونجا: سحب مترو الأنفاق عقب عيد الفطر

وقال كابونجا، إنه نجح في الحصول على موافقة مترو الأنفاق لسحب قطار مرة أخرى في تحدي الورش الخاصة بمترو الأنفاق لتسجيل الرقم في موسوعة جينيس.

وأشار إلى أنه خاطب موسوعة جينيس، وطلبت منها زيادة عدد العربات لتصل الحمولة إلى 600 طن وتسجيل الرقم باسمه ويصبح الرقم مصريا، مشيرا إلى أنه نجح في سحب قطار من 3 عربات خلال الشهر الماضي.

كابونجا: معظم تدريباتي في رمضان داخل الجيم

وقال كابونجا، إنه يتدرب خلال شهر رمضان مرتين في صالة الألعاب الرياضية الخاصة به في قرية سرابيوم التابعة لمركز فايد، إضافة إلى بعض التمارين الخاصة باللياقة كالجري اليومي.

وأكد أنه يحاول عدم فقد الحماس واللياقة التي اكتسبها على مدار الأشهر الماضية بالكلام المستمر خاصة مع قلة التدريبات على سحب السيارات في رمضان بسبب الصيام.