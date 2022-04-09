مسلسل الاختيار الحلقة السابعة.. اجتماعات إخوانية وهجوم على المتظاهرين

بدأ مسلسل الاختيار الحلقة السابعة باجتماع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، حينذاك، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، مع محمد مرسي الذي يجسد دوره الفنان صبري فواز، وفي الاجتماع أوضح السيسي لمرسي أنه هناك خطورة في نزول الجيش للشارع للفصل في المظاهرات قائلا: «الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك مش هتبقى هنا».

مسلسل الاختيار الحلقة السابعة.. شقيق زكريا يونس يرغب في خطبة فتاة إخوانية

استكملت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة السابعة باجتماع مهم لخيرت الشاطر عضو جماعة الإخوان الإرهابية، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، مع عدد من قيادات الجماعة وعلى رأسهم المرشد الذي يجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، لعمل استنفار لشباب وأعضاء الجماعة للحشد للنزول في الشوارع وطلب الاجتماع التنسيق مع السلفيين لمساندتهم في مظاهراتهم من أجل السيطرة على مقر الاتحادية.

وعقد اجتماع آخر بين خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي عضو الجماعة الذي جسد دوره الفنان هشام إسماعيل.

ومن أبرز مشاهد مسلسل الاختيار الحلقة السابعة الجلسة التي دارت بين الضابط زكريا يونس الذى يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز وشقيقه الذي أخبره برغبته في خطبة فتاة من عائلة إخوانية.

مسلسل الاختيار الحلقة السابعة.. أعمال تخريبية للإخوان

وأظهرت الحلقة الأعمال التخريبية والإرهابية التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية مع المتظاهرين السلميين الذين تظاهروا ضد حكم محمد مرسي، كما تضمنت الحلقة مشاهد استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف الذي سقط برصاص الجماعة الإرهابية، والذي جسد دوره الفنان محمد عبده عضو فريق بلاك تيما.

واختتمت الحلقة بإنصات محمد مرسي لطلب خيرت الشاطر له بالخروج للشعب وإلقاء كلمة يتهم فيها المتظاهرين بالتخريب في منشآت الدولة والتعامل مع جهات أجنبية للإضرار بالبلد.