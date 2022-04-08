محمد عبد العزيز: أداء كريم في «الاختيار» مقنع.. ويدرس الدور باحترافية

أشاد المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والد الفنان كريم عبد العزيز، بالجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض في السباق الرمضاني على شاشة قناة «ON».

وقال محمد عبد العزيز لـ«الوطن»، إن مسلسل «الاختيار» من المسلسلات المهمة للغاية التي تعرض في الوقت الحالي، وذلك لأنها تمزج بين الدراما والوثائقية وتعرض فترة عصيبة في تاريخ مصر والمصريين أغلبهم على دراية وعلم بها وعاشوها.

محمد عبد العزيز: توثيق الدراما أعطاها ثقلا وتميزا

وأكد محمد عبد العزيز أن اللقطات المسجلة التي تعرض في الحلقات يوميا لتوثيق الدراما فكرة في غاية الأهمية وتعطي ثقلا وتميزا للعمل، ما تجعله منفردا ومتميزا.

أداء كريم عبد العزيز بـ«الاختيار»

وعن الأبطال المشاركين في العمل، فقال محمد عبد العزيز إن كل المشاركين في العمل موهوبون للغاية ويتمتعون بسهولة وبساطة في الأداء، ما يجعل المشاهد يصدقهم بسهولة، أما عن رأيه في كريم عبد العزيز فأكد أن أداء نجله كالعادة كان مقنعا في الدور مثلما أقنع الجميع به في الجزء الثاني وصادق للغاية به ككل أعماله التي يقدمها، كما قال محمد عبد العزيز إن كريم يدرس الشخصية بحرفية شديدة لذلك يجعل الجميع يصدقها ويصل من خلالها للجمهور بكل سهولة.

ومسلسل الاختيار استطاع أن يتصدر المشاهدات ويحصد المركز الأول في المشاهدات في الأسبوع الأول على منصة «Watch It»، والمسلسل تدور أحداثه في فترة 2013 وهي فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر، والمسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، ياسين السقا، أمير المصري، صبري فواز، أحمد بدير، هشام إسماعيل، صبحي خليل، نور محمود، خالد الصاوي ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.