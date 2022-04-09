هشام إسماعيل يكشف كواليس شخصية البلتاجي في الاختيار 3: «تحدي كبير»

كشف الفنان هشام إسماعيل عن كواليس تأديته لدور القيادي بالجماعة الإرهابية محمد البلتاجي، وذلك ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، لافتًا إلى أنه متأثر بالنجوم العالميين رغم أن ذلك لم يظهر في أعماله بشكل كاف.

وأوضح «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن أغلب الأعمال التي تعرض عليه طوال 12 عاما منذ مشاركته في فيلم «طير إنت» هي أعمال كوميديا خفيفة: «بيعاملوني ككوميديان خفيف، وتعالى قول إيفيهين لطاف وإنت دمك خفيف مش بطال وييجي منك والدنيا هتعدي، بينما أنا أبرع لما تديني دور فيه تفاصيل وفيه عقد وأبعاد أخرى غير اللي الواحد شايفها في الورق».

هشام إسماعيل: كنت أمام تحدٍ رهيب

وضرب «إسماعيل» المثل بمشاركته في دور «فزاع» بمسلسل الكبير، معتبرًا أنها شخصية لها أبعاد كثيرة وفلسفة خاصة، لافتا إلى أنه واجه تحديا هذا العام في مسلسل الاختيار، نظرًا لوجود عدد ضخم من النجوم وأن جميع المصريين يتابعون العمل.

هشام إسماعيل: محظوظ بوجود فيديوهات كثيرة للبلتاجي

وعن كواليس أدائه شخصية «البلتاجي» في مسلسل الاختيار، قال: «حظي كويس إن الشخصية ليها فيديوهات كتير وقد يكون بعض الشخصيات ليهم داتا يرجعوا لها مجرد صور وأخبار، ومن حظي إن الراجل كان شبه متحدث عن الجماعة وبيطلع يتكلم على لسانهم وكمان هو كثير الكلام»، لافتًا إلى أنه ذاكر هذه الفيديوهات وتابع أداءه بدقة ليتمكن من تقديمه بهذا الشكل.