أرشيف «الوطن» شاهد وبطل في أحداث الاختيار 3: «سلخانة الإخوان» لتعذيب المتظاهرين

استعرضت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3، الذي يذاع في شهر رمضان 2022، بطولة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز، أحداث مذبحة الاتحادية والتي اعتدى فيها بلطجية وعناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على المعتصمين رافضي الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول محمد مرسي في ديسمبر 2012.

انفراد «الوطن» في أحداث الاتحادية حاضر بمسلسل الاختيار 3

وكانت «الوطن» بطلا في أحداث مسلسل الاختيار 3، حيث شهدت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3، استعانة المخرج بيتر ميمي، بانفراد «الوطن» في أحداث الاتحادية ورصد الفيديو لاعتداء عناصر الإخوان الإرهابية على المتظاهرين، وكذلك استجواب العناصر التابعة للجماعة مع عدد من المتظاهرين.

وظهر خلال فيديو «الوطن»، عدد من المعتصمين وقد تعرضوا لعمليات اعتداء وحشية من عناصر الجماعة، التي قامت بعمل استجواب بعد ضغط واعتداء على المعتصمين وإجبارهم على اعترافات محددة، وهو ما أظهرته الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3.

«الوطن» بطلا في مسلسل الاختيار 3

وكانت «الوطن» حاضرة وشاهدة على الكثير من الأحداث التي ظهرت في الحلقات الماضية من مسلسل الاختيار 3، الذي يُعرض في شهر رمضان 2022، وهو المسلسل الذي يوثق مرحلة مهمة في تاريخ مصر وهي فترة حكم الإخوان وجماعتها في عام 2012 - 2013، والتي كادت أن تدخل بمصر إلى نفق مظلم لولا ثورة 30 يونيو.