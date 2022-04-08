خيرت الشاطر يحرض على الاقتتال الداخلي في الاختيار 3 الحلقة 7

استعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 الذي يعرض على شاشة «أون» في حلقة اليوم تحرك أنصار جماعة الإخوان الإرهابية للدفاع عن محمد مرسي، وبقاء الجماعة في الحكم.

السيطرة على الاتحادية

وظهر القيادي الإخواني خيرت الشاطر في أحد المشاهد داخل مكتبه مع القيادي محمد البلتاجي يخبره أحد أعضاء الجماعة بسيطرة أنصارهم على محيط الاتحادية، رغم وجود المظاهرات التي تتحرك من أكثر من مكان متجهة للاتحادية.

ووجَّه «البلتاجي» حديثه لـ«الشاطر» قائلًا: «أنا أكدت على الدكتور عصام يطلع في التليفزيون ويوضح الموقف، لكن بالطريقة دي الإعلام هيتهمنا بإشعال الاقتتال الداخلي بين المصريين وهيتهمونا بالعنف»، فرد عليه «الشاطر»، قائلا: «طب وماله؟ ما تخليهم يقولوا كده أومال الرسالة هتوصل إزاي؟»

رسالة للناس العادية والجيش والشرطة

واستكمل «الشاطر»، ضمن أحداث المسلسل قائلا: «إحنا مش هنتحرك من قدام الاتحادية إلا بعد ما نقبض على كل المخربين والبلطجية اللي بتمولهم المعارضة علشان يوقعوا البلد، هي دي الرسالة يا دكتور، المرة دي مش للناس العادية، ده لكل اللي شايفين نفسهم مسؤولين عن الأمن في مصر، سواء جيش أو شرطة».