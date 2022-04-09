خبيرة تجميل تتحول بالمكياج لـ«ديدي هانم» في مسلسل أحلام سعيدة «فيديو»

أبهرت خبيرة التجميل نانسي زيدان، الشهيرة على موقع «تيك توك»، الجمهور بعد تحولها بالماكياج لشخصية ديدي هانم، التي تجسدها الفنانة يسرا هذا العام في مسلسل أحلام سعيدة.

خبيرة تجميل تتحول يسرا في أحلام سعيدة

ونشرت «نانسي» مقطع فيديو لها وهي تتحول لشكل الفنانة يسرا في المسلسل الرمضاني أحلام سعيدة، وتجسيد مشهد وجودها في جاليري «عوني».

وعلقت «نانسي» علي الفيديو قائلة: «مش ديدي هانم بس اللي بتجيب شابوهات جامدة، إحنا كمان جامدين.. أحلام سعيدة».

الحلقة 7 من مسلسل أحلام سعيدة

شهدت الحلقة 7 من مسلسل أحلام سعيدة حبس «صالح» شقيق يسرا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحين التحقيق في الجريمة التي أدين بها قبل أعوام في قضية قتل صاحب الأرض التي اشتراها منه من خلال وسيط.

ومن ناحية، أخرى شهدت الحلقة طلب «ليلى» من زوجها الطلاق، بعد أن اكتشفت عن طريق الصدفة أنه متزوج منذ 8 أعوام، ولديه طفلان وليس طفل واحد كما ادعى.

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة حول 3 سيدات «ديدي هانم»، «شيرين»، و«ليلي»، تربطهن صداقة بعد تعارفهن من خلال الاشتراك في جروب الأرق وعدم النوم الذي تعانين منه.