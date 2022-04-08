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مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 7 والقنوات الناقلة

كتب:

منة الصياد
10:39 ص | الجمعة 08 أبريل 2022
مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 7 والقنوات الناقلة، محل بحث واسع بين الجمهور عبر المحرك الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد الأحداث العديدة التي شهدتها حلقة الأمس.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 7

- من المقرر عرض الحلقة 7 من مسلسل أحلام سعيدة في تمام الساعة 8:25 مساء الليلة، على شاشة ON E.

- وتأتي حلقة الإعادة الأولى في تمام الساعة 5:30 صباحا.

- فيما تعرض حلقة الإعادة الثانية الساعة 10:50 صباحا.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 6 

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل أحلام سعيدة، عدة تطورات، بعدما حاولت «شيرين» معرفة سر رفض «طارق» للارتباط بها، ولكن زوج شقيقتها رفض إخبارها بالحقيقة، كما اكتشفت «ليلى» خيانة زوجها «حازم» لها، بعد أن أخفى عنها أنه لديه ابن كبير في العمر من زوجته الثانية، وهو ما أدى إلى دخولها في حالة من البكاء الهيستيري.

ويشارك في بطولة العمل، يسرا، غادة عادل، انتصار، تامر هجرس، مي كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، عماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، وللمخرج عمرو عرفة.

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بقلم منة الصياد