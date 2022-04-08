3 تشابهات بين شخصية يسرا في أحلام سعيدة و«بكيزة».. أبرزها القبعة

يُعد مسلسل «أحلام سعيدة»، من الأعمال الدرامية التي جذبت الكثير من المتابعين، بعد عرض أولى حلقاته خلال الموسم الرمضاني الجاري، وبعد متابعة عدد كبير من الجمهور لأحداث العمل الفني، شبه الكثيرون من رواد السوشيال ميديا، شخصية الفنانة يسرا «ديدي هانم»في المسلسل، بالفنانة الراحلة سهير البابلي، في «بكيزة وزغلول»، إذ كانت الأخيرة تُدعى أيضًا بـ«بكيزة هانم».

«بكيزة هانم» و«ديدي هانم» من الطبقة الارستقراطية إلى المعاناة

وجسدت الفنانة الراحلة سهير البابلي، شخصية «بكيزة هانم»، خلال أحداث مسلسل «بكيزة وزغلول»، سيدة من الطبقة الارستقراطية، التي تعيش من ثروة زوجها، ولكن بعد وفاته تتفاجيء أنه لم يترك لها شيئًا، ثم تبدأ معاناتها بعد مجيء ابنة زوجها «زغلول»، وهي الشخصية التي تقدمها النجمة القديرة إسعاد يونس.

وعلى الجانب الآخر، تجسد الفنانة يسرا، في أحلام سعيدة، شخصية سيدة من الطبقة الارستقراطية أيضًا، التي تحب أن تدخل في المزادات دائمًا، ولكنها تُصاب بفقدان النظر، مما يجعلها تفضل العيش بمفردها، وترفض التقرب من أي شخص، ومن هنا تبدأ معاناتها.

ارتداء القبعة بصمة واضحة بين «ديدي» و«بكيزة»

ظهرت الفنانة يسرا في مسلسل أحلام سعيدة، مرتدية قبعة كبيرة، تعتز بها، وذلك لأن هذه القبعة تنتمي إلى والدتها، إذ حصلت عليها عن طريق الصدفة من أحد المزادات، مقابل مبلغ قيمته 200 ألف جنيه، بينما كانت «بكيزة»، في مسلسل «بكيزة وزغلول»، تعتز دائمًا بمقتنياتها، ولا تعطيها لأحد حتى ابنة زوجها، ومن ضمن هذه المقتنيات القبعة التي ارتدتها باستمرار.

وجود الصديقة في حياة «ديدي» و«بكيزة»

وعندما أُصيبت يسرا في أحلام سعيدة، بفقدان النظر، ظهرت شخصية «شيرين»، وهي التي تجسدها غاده عادل، إذ تشعر بالتعاطف مع «ديدي»، وتقرر تقديم المساعدة لها على الفور، كما أنها تحاول أن تبقى بجانبها باستمرار، بينما كانت «بكيزة»، تعاني من الوحدة الخوف والفقر، بعد وفاة زوجها، ظهرت ابنته «زغلول»، والتي ظلت بجانب «بكيزة»، وعلمتها العديد من الأشياء كالزرع، وكيفية العمل لجلب الأموال.

كما أشاد عدد من الجمهور بأداء يسرا، الذي يشبه سهير البابلي، في مسلسل «بكيزة وزغلول»، معلقين أن شخصية «ديدي هانم» تشبه «بكيزة».