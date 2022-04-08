يسرا تتسبب في سجن شقيقها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 7

شهد مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 7، تصاعدا كبيرا في أحداث الحلقة الجديدة، بعدما واصلت ديدي هانم التي تلعب دورها يسرا، الانتقام من شقيقها صالح الذي يجسد شخصيته الفنان عماد رشاد.

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 7

وبدأت كواليس الحلقة باستدعاء وكيل النيابة الذي يلعب دوره الفنان هشام عاشور، لأحد المدعين الذي وجه اتهاما لشقيق ديدي في جريمة قتل والده قبل أعوام، واستدعى وكيل النيابة شقيق ديدي، بعدما ذهبت الأخيرة وفتحت النار على شقيقها انتقاما منه بعدما منعها من الحصول على أموالها من إرث والدتهما.

حبس شقيق يسرا بعد اتهاماتها له

واختتمت الحلقة 7 من مسلسل أحلام سعيدة، بحبس شقيق يسرا، صالح، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحين التحقيق في الجريمة التي أدين بها قبل أعوام.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، بين ثلاث سيدات تجمعهن الصدفة ومن ثم يصبحن أصدقاء، ويتعرضن للعديد من الأزمات والمواقف المختلفة التي تجمع بينهن.