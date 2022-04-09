هشام جمال يحتفل بتصدر مشاهد «في بيتنا روبوت 2» التريند على يوتيوب

احتفل الفنان هشام جمال، عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر مشاهد الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت 2» التريند.

ونشر هشام عددًا من مشاهد مسلسل في بيتنا روبوت 2، وعلّق عليها قائلا: «الحمد لله 7 رمضان، ومشاهد في بيتنا روبوت 2 رقم 1، و3، و6 على يوتيوب، والتتر وأغنية حلقه 5 ترتيبهم 3، و6 في قسم المزيكا».

وتابع هشام: «أي حد متخصص هيكون عارف إن يوتيوب التريند بتاعه حقيقي ومفيهوش لعب بأي شكل الحمد لله، ربنا يكرم وبإذن الله الحلقات الجاية تعجبكم أكتر».

ملخص مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 7

ودارت أحداث الحلقة 7 من مسلسل في بيتنا روبوت2 حول عودة شقيقة سارة وزوجها من دبي؛ لتلجأ سارة إلى حيلة وتدّعي أنّها مريضة ومتعبة من الحمل كي يظل معها يوسف في المنزل مع شقيقتها وزوجها وعدم الذهاب إلى العمل؛ لأنه لا يحب زوج شقيقتها.

وبعد تصاعد الأحداث، تضطر سارة إلى وضع منوم لشقيقتها وزوجها لكي ينتهي اليوم، ويمر بسلام دون اصطدام بينهما وزوجها يوسف.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ومسلسل في بيتنا روبوت 2، من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى أحمد زاهر، ويأتي الجزء الثاني من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول، والذي لاقى إشادات عدة وقتها بسبب قصته الجديدة.

ويعرض الجزء الثاني من المسلسل على قناة الحياة الفضائية، في تمام الساعة 6:20 مساءً، وستكون الإعادة الثانية في الواحدة صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.