مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5.. هشام جمال يغني «ماما زمانها جاية»

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 المعروض على شاشة قناة الحياة، غناء أغنية «ماما زمانها جاية» للعبقري الراحل الموسيقار محمد فوزي.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5

بعد أن قامت الروبوت زومبا بأخذ الطفل كريم بدون أن تشعر به والدته، ومحاولة يوسف وسارة تهدئة الرضيع بسبب بكائه المستمر.

قام يوسف بإحضار الأم إلى داخل المنزل، وسؤالها عن تفاصيل تتعلق بابنها كريم، ومنها كيفية إسكاته، فأخبرته أن الشيء الوحيد الذي يؤدى إلى صمت الرضيع هو الغناء، وبعد مشاحنات طريفة بين سارة ويوسف حول من سيقوم بالغناء لكريم، تترك سارة زوجها مع الطفل وتخرج.

ليغني يوسف للطفل أغنية ماما زمانها جاية بعد شوية للفنان الراحل محمد فوزي، مع تغير طفيف في الكلمات والموسيقي والتوزيع.

مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني عبر شاشة قناة الحياة، ومنصة واتش ات، ويكون العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 6:35 مساءً.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت 2 حول المهندس يوسف الذي يكتشف خبر حمل زوجته سارة، لكنه يواجه مشاكل في عمله بسبب دخوله في تنافس مع مهندس آخر اخترع روبوت جديد اسمه متين.

المسلسل من بطولة بطولة، هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.