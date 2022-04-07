مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 5 والقنوات الناقلة

حققت حلقة أمس من مسلسل الكبير أوي نجاحا كبيرا بعد عرضها، وشهدت محركات البحث عبر شبكة الإنترنت، ضغطا كبيرا للبحث عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 6 والقنوات الناقلة.

وشهدت حلقة أمس ظهورا مميزا للفنانة رحمة حسن أو «مربوحة»، الزوجة الجديدة للفنان أحمد مكي «الكبير» في أحداث الجزء السادس من العمل، الذي استحوذ على إعجاب قطاع كبير من الجمهور.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 6 والقنوات الناقلة

وتقدم جريدة «الوطن» من خلال السطور التالية لمتابعيها من محبي المسلسلات الكوميدية، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 6 والقنوات الناقلة.

ويُعرض المسلسل منذ بداية شهر رمضان، بشكل حصري من خلال مجموعة قنوات ON E، التي نجحت في الحصول على حقوق بثه قبل بداية موسم مسلسلات رمضان، حيث تبث حلقاته للمرة الأولى وتعاد من خلال قنوات المجموعة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 6، في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتُعاد الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا للمرة الأولى، بعد انتهاء عرضها الأول، في حين تُعاد للمرة الثانية الساعة 2 ظهر اليوم التالي.

ويمكن لمتابعي مسلسل الكبير أوي 6، متابعة الأحداث الجديدة منه الليلة، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر الخاص بهم، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

مسلسل «الكبير أوي 6»، بطولة الفنان أحمد مكي، رحمة حسن، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، محمد سلام، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.