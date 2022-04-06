مصرع شخص وإصابة 5 في حادثين منفصلين على طرق الإسماعيلية 

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادثي سير مختلفين في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، على طريقي «بورسعيد - الإسماعيلية»، و«السويس - الاسماعيلية».

مصرع شخص في انقلاب سيارة بطريق جنيفة

وأسفر انقلاب سيارة ملاكي، تحمل لوحات معدنية رقم (ص ع 3295)، على طريق وصلة «أم قمر»، الواصلة بين طريقي «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وطريق «جنيفة»، عن مصرع أحد الأشخاص.

وأكدت مصادر طبية أن المتوفي يُدعي «رمضان حسن أبو بكر»، 37 سنة، مقيم بمحافظة السويس، لفظ أنفاسه في مكان الحادث، جراء إصابته بإصابات بالغة ونزيف داخلي.

وانتقل على الفور ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى مكان الحادث، فيما تم التحفظ على جثمان المتوفي بمستشفى التل الكبير المركزي، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 5 أشخاص في تصادم على طريق بورسعيد

وأصيب 5 أشخاص جراء تصادم دراجتين ناريتين «تروسيكل»، على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، قرب منطقة «الكيلو 11».

وقالت المصادر الطبية إن المصابين هم «عيد سليمان عيد» 34 سنة، و«أسماء سليمان عيد» 17 سنة، و«صالح سليمان عيد» 21 سنة، و«كمال صالح شبراوي» 23 سنة، و«منة عبد الستار محمود» 11 سنة، وجميعهم يعانون إصابات بكسور مختلفة في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين جميعهم نقلو إلى مستشفي أبو خليفة للطوارئ، فيما أعلنت المستشفى حالة الطوارئ، واستدعت أطباء الجراحة والعظام للتعامل مع الحالات.

حررت الشرطة المحاضر اللازمة للحادثين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.