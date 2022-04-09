«فرصة تانية» ومكتوب عليا.. أيتن عامر «بتحب من طرف واحد» للمرة الثانية في رمضان

للمرة الثانية تجسد الفنانة أيتن عامر دور الفتاة التي تعاني عذاب الحب من طرف واحد من خلال شخصية «رقية» التي تجسدها في مسلسل مكتوب عليا.

رقية في مسلسل مكتوب عليا

وتجسد أيتن عامر في مسلسل مكتوب عليا دور «رقية» التي تحب ابن خالتها بشكل جنوني، ورغم صده لها إلا أنها لا تبالي ومستمرة في حبه ولفت نظره، ورغم علمها أنه يحب «سلمى» التي تعمل موظف في أحد البنوك إلا أنها تحاول جاهدة التفريق بينهما، وتنشأ العديد من مطاردات «رقية» لـ«جلجل» في محاوله منها للدفاع عن حبها.

مسلسل مكتوب عليا من إخراج خالد الحلفاوي و تأليف إيهاب بليبل، بطولة أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، والفنانة الشابة هلا رشدي.

ريهام في مسلسل فرصة تانية

وسبق لأيتن عامر أن قدمت شخصية الفتاة التي تحب من طرف واحد وتحاول بشتى الطرق الدفاع عن حبها، فقد جسدت في رمضان 2020 بمسلسل «فرصة تانية» دور «ريهام» التي تقع في حب زياد، ورغم ارتباطه بأخرى، إلا أنها لم تستسلم وتحاول بشتى الطرق الحفاظ على حبها إلى أن انتهى بها الأمر بالانتحار.

مسلسل فرصة ثانية حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2020، نالت أيتن عامر إشادات عديدة على أدائها، وشاركها في المسلسل ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ابتهال الصريطي، صبري عبد المنهم، عصام السقا، نهال عنبر ومحمد أبو داوود، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.